Marktanalyse: Eigennutzer dominieren Hamburger Logistikmarkt

Bild: Haufe Online Redaktion Eigennutzer stellen die Mehrheit

Auf dem Hamburger Logistikmarkt wurden in den ersten drei Monaten 2012 rund 23 Prozent weniger Flächen umgesetzt als im Vergleichsquartal 2011. Der Anteil der Eigennutzer am Gesamtumsatz lag bei 57 Prozent, so Jones Lang LaSalle.