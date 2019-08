Luxusimmobilien: Deutsche Städte beim Preisanstieg vorne

Bild: Haufe Online Redaktion Luxuriöse Villen sind teuer - aber der Preisanstieg verlangsamt sich

Berlin und Frankfurt sind die beiden Städte, in denen die Preise für Luxusimmobilien am stärksten angestiegen sind – wenngleich sich die Wachstumsraten in Berlin verlangsamt haben. Damit liegt die Bundeshauptstadt im weltweiten Trend.