Studie: Die meisten Mieter halten ihre Miete für angemessen

Bild: Pexels Eine schlechtere Ausstattung der Wohnung würden nur die wenigsten Mieter für eine "kleinere" Miete in Kauf nehmen. Wer umzieht, um Miete zu sparen, würde sich am ehesten verkleinern oder auf eine andere Wohnlage ausweichen

Die Mehrheit der Mieter hält ihre Miete für angemessen oder findet sie sogar niedrig, wie eine neue Studie zeigt. Um zu sparen, würden viele auch in eine preiswertere Wohnlage oder in eine kleinere Wohnung ziehen – eine schlechtere Ausstattung kommt für kaum einen Mieter in Frage.