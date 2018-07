Eines der signifikantesten Konzepte: Die "Meydan One Mall" in Dubai Bild: Meydan Real Estate ⁄ Meydan Real Estate

Während in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) 11,1 Millionen Quadratmeter Flächen in Shopping-Centern im Bau sind, befinden sich in Deutschland kaum noch neue Shopping-Center in der Entwicklung. Wie eine Analyse von CBRE zeigt, sind bundesweit nur sieben Center mit einer Fläche von knapp 200.000 Quadratmetern projektiert. Der Markt sei in Deutschland weitestgehend gesättigt, sagt Jan Dirk Poppinga, Co-Head of Retail Investment bei CBRE.

"Wenn mit Bezug auf Shopping-Center gebaut wird, dann vornehmlich im Rahmen von Modernisierungen und Revitalisierungen bestehender Center, um diese für die Zukunft wettbewerbsfähig zu halten oder zu gestalten", so Poppinga weiter.

In den ersten sechs Monaten 2017 wurden in der Region EMEA laut CBRE bereits rund eine Million Quadratmeter Flächen in Shopping-Centern fertiggestellt. Mehr als 50 Prozent der in diesem Jahr insgesamt fertiggestellten Flächen befinden sich in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in Russland.

Türkei: 2,2 Millionen Quadratmeter in der Entwicklungspipeline

In der Türkei wurden im ersten Halbjahr 2017 CBRE zufolge 300.000 Quadratmeter neue Flächen in Shopping-Centern fertiggestellt, in der Pipeline befinden sich weitere 2,2 Millionen Quadratmeter. In den Vereinigten Arabischen Emiraten werden zurzeit ebenfalls rund zwei Millionen Quadratmeter errichtet – rund 75 Prozent davon in Dubai.

Die neuen Konzepte setzen vor allem auf einzigartige Erlebnisse und Einrichtungen, die der Online-Handel nicht bieten kann.

Eines der signifikantesten Konzepte ist derzeit die "Meydan One Mall" in Dubai mit mehr als 100 Gastronomiebetrieben, der weltgrößten Indoor Skipiste sowie einem Luxusmarken-Quartier.

UK baut die meisten Shopping-Center in Westeuropa

Innerhalb Europas entstehen die meisten neuen Shopping-Center in den zentral- und osteuropäischen Märkten Russland, Polen und Ukraine. In Russland sind laut CBRE zirka 1,9 Millionen Quadratmeter Shopping-Center-Fläche im Bau.

In Westeuropa ist Großbritannien aktuell der dynamischste Markt: Hier sind rund 460.000 Quadratmeter in der Pipeline; mit vier Neubauten und neun Erweiterungen. Der zweitstärkste Markt ist Frankreich mit etwa 409.000 Quadratmetern, die derzeit gebaut werden. Das ist etwa doppelt so viel wie in Deutschland.

Erweiterungen von Shopping-Centern als Konzept

Durch die Erweiterung von bereits bestehenden Shopping-Centern werden vor allem in Westeuropa Flächen generiert. CBRE zufolge machen Erweiterungen rund 20 Prozent aller Flächen im Bau aus.

"Gerade in Deutschland stehen Erweiterungen und Neupositionierungen im Fokus der Eigentümer", so Jan Schönherr, Co-Head of Retail Investment bei CBRE in Deutschland.

Grund sei, dass Neuentwicklungen in Deutschland mit aufwändigen und langwierigen Genehmigungsverfahren verbunden sind. "Vor allem Erweiterungen beleben derzeit das Shopping-Center Segment in Europa und zeigen, dass gute Konzepte auch angesichts des strukturellen Wandels im Einzelhandel durch erlebnisorientierte Angebote mithalten können", sagt Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in Deutschland abschließend.