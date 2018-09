Der Victor Prime Office des Immobiliendienstleisters JLL ist im ersten Quartal 2015 gegenüber dem Vorquartal um 1,7 Prozent auf 134,5 Punkte gestiegen. Treiber sind die Lagen München und Frankfurt am Main mit einem Anstieg der Performance von plus 3,9 beziehungsweise plus 3,3 Prozent. JLL zufolge könnten die Preise in den kommenden Monaten weiter steigen.

Der Victor Prime Office des Immobiliendienstleisters JLL ist im ersten Quartal 2015 gegenüber dem Vorquartal um 1,7 Prozent auf 134,5 Punkte gestiegen. Treiber sind die Lagen München und Frankfurt am Main mit einem Anstieg der Performance von plus 3,9 beziehungsweise plus 3,3 Prozent. JLL zufolge könnten die Preise in den kommenden Monaten weiter steigen.

Zugelegt hat auch die Jahresperformance deutscher Büroimmobilien: Nach plus 5,1 Prozent Ende 2014 lag sie im ersten Quartal 2015 bei plus 5,3 Prozent. Beim Vergleich der analysierten Lagen zeigt sich ein heterogenes Bild. Die Innenstadt von München ist nach den ersten drei Monaten 2015 Spitzenreiter. Das Angebot von Core-Immobilien ist nach wie vor stark eingeschränkt, gleichzeitig der Wettbewerb um diese Objekte hoch.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Frankfurt ab: auch hier ist ein deutlicher Preissprung auf 132,7 Punkten zu verzeichnen. Für Düsseldorf (plus 0,0 Prozent auf 128,2 Punkte), Hamburg (minus 0,1 Prozent auf 141,1 Punkte) und Berlin (minus 0,8 Prozent auf 125,7 Punkte) konnten das Investment- und Vermietungsmarktumfeld keinen größeren Preissprünge bewirken. Die drei Städte rangieren mit plus 4,3 Prozent, plus 4,1 Prozent und plus 1,6 Prozent auch im Jahresvergleich deutlich hinter den beiden Top-Performern München (plus 8,8 Prozent) und Frankfurt (plus 6,2 Prozent).

Die Entwicklung der Wertänderungsrendite (Jahresperformance) des Victor Prime Office sorgt mit plus 9,9 Prozent für einen leichten Zuwachs des Total Return gegenüber dem Vorquartal (plus 9,7 Prozent). Mit München (plus 13,1 Prozent) und Frankfurt (plus 10,9 Prozent) bewegen sich zwei Städte dabei über der Zehn-Prozent-Marke. Für die Innenstädte von Düsseldorf (plus neun Prozent), Hamburg (plus 8,6 Prozent) und Berlin (plus 6,2 Prozent) schlagen unterdurchschnittliche Werte zu Buche.