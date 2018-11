Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Am beliebtesten sind 3-Zimmer-Wohnungen

In München sind kleine Wohnungen begehrt wie in keiner anderen deutschen Großstadt: 18 Prozent der Gesuche zielen auf eine 1-Zimmer-Wohnung ab. In Hamburg, Berlin oder Köln ist der Anteil nur halb so hoch. Das zeigt eine Analyse des Immobilienportals Immowelt.de. Am beliebtesten sind 3-Zimmer-Wohnungen - jede dritte Suchanfrage zielt auf eine solche ab.