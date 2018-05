Einzelhandelsimmobilien stehen auf der Beliebheitsskala der Investoren an zweiter Stelle. Bild: jan37k ⁄ www.pixelio.de

Nach einer Analyse des Immobilienberatungsunternehmens NAI apollo group hält die ungebrochen hohe Nachfrage nach deutschen Gewerbeimmobilien an. Auf das dritte Quartal entfällt ein Volumen von 8,3 Milliarden Euro, das damit sowohl das Ergebnis des Vorquartals um 15,6 Prozent als auch des Vorjahresquartals um 34,6 Prozent übersteigt.

Auf die ersten neun Monate des Jahres 2014 summierte sich das Investmentvolumen demnach auf rund 25,4 Milliarden Euro, womit 33 Prozent mehr Kapital in Gewerbeimmobilien investiert worden ist als im Vorjahreszeitraum 2013. Der Großteil der Investitionen im bisherigen Jahresverlauf hat laut dem Bericht in der Anlageklasse der Büroimmobilien stattgefunden. Ein Volumen von zwölf Milliarden Euro und ein Anteil von 47,2 Prozent spiegelt ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr wider. Den zweithöchsten Anteil mit 26,2 Prozent (6,7 Milliarden Euro) haben Einzelhandelsimmobilien verbucht, der damit im Vorjahresvergleich unverändert geblieben ist. Eine deutliche Zunahme des Investmentvolumens konnte erneut bei Logistikimmobilien erfasst werden. Ein Plus von 54,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum führt zu einem Volumen von 2,7 Milliarden Euro und einem Anteil von 10,5 Prozent. Damit ist die Assetklasse laut NAI apollo auf Rekordkurs und übertrumpft bereits zum Ende des dritten Quartals das Spitzenjahr 2007, in dem 2,5 Milliarden Euro erzielt wurden.

Zum Teil sinkende Spitzenrenditen

Die ungebrochen hohe Nachfrage auf dem deutschen Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien findet im dritten Quartal 2014 in teilweise sinkenden Spitzenrenditen in der Assetklasse Büro ihren Ausdruck, heißt es weiter. In Berlin (4,60 Prozent), Frankfurt (4,60 Prozent) und München (4,25 Prozent) liegt die Renditereduktion im Vorquartalsvergleich bei fünf Basispunkten.