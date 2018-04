Am deutschen Hotelmarkt geht es dynamisch zu: In den ersten drei Monaten 2017 wurden nach Analysen von BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers und JLL rund eine Milliarde Euro umgesetzt. Das ist ein Plus von zirka 50 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2016 und neuer Rekord. Die immer noch höheren Renditen machten diese Assetklasse für Investoren interessant, so Stefan Giesemann, Senior Vice President der Hotels & Hospitality Group von JLL, Germany.Weiter