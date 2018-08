In Halle stehen auch Filialgeschäfte leer Bild: gubheinicke ⁄ www.pixelio.de

In Sachsen-Anhalt haben seit Jahresbeginn etliche kleine Geschäfte geschlossen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau. Betroffen sind demnach nicht nur Läden in Dörfern, sondern auch in bester Citylage. In Halle etwa stehen in der Fußgängerzone auch Filialgeschäfte leer oder wechselten den Standort.