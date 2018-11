Bild: MEV Verlag GmbH, Germany In Berlin werden so viele Wohnungen verkauft wie nirgendwo sonst in Deutschland

In Berlin werden so viele Wohnungen verkauft wie nirgendwo sonst in Deutschland: Im vergangenen Jahr mehr als 22.500 Wohneinheiten. Zu diesem Ergebnis kommt der Immobiliendienstleister Accentro in seinem Wohneigentums-Report. In 2011 waren es noch 1.400 Wohnungen gewesen.