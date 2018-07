Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

1,12 Millionen Quadratmeter Wohnfläche werden 2015 in den deutschen Top-7-Städten fertiggestellt, davon fast 825.000 Quadratmeter in Wohngebäuden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von Hochtief Projektentwicklung. Berlin mit 390.000 Quadratmetern und Frankfurt am Main mit 340.000 Quadratmetern teilen sich hälftig knapp 60 Prozent der geplanten Wohnflächen.