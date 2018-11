Bild: MEV Verlag GmbH, Germany In vielen Städten sind Preisobergrenzen erreicht, Berlin verteuert sich weiter

Im deutschen Durchschnitt haben sich Eigentumswohnungen im Bestand 2014 gemessen am Vorjahr um fünf Prozentpunkte verteuert. Das zeigt die Dezemberauswertung des Angebotsindex IMX von ImmobilienScout24. Die Verteuerung von Neubauwohnungen liegt bei 6,3 Prozentpunkten und damit ebenfalls unter den Vorjahreswerten. Die Preissteigerung in Berlin ist mit 13,8 Prozentpunkten am größten.