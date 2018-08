Immobilienklima trübt sich weiter ein Bild: angelika.s...k.... ⁄ www.pixelio.de

Das Immobilienklima ist in der Junibefragung des Immobilienkonjunktur-Index der Deutschen Hypo zum dritten Mal in Folge gesunken. Mit einem Minus von 4,4 Prozent auf 130 Punkte ist der Rückgang mehr als drei Mal so stark wie im Mai (minus 1,4 Prozent). Grund sind Rückgänge von 4,6 Prozent beim Investmentklima (138,6 Punkte) und von 4,1 Prozent beim Ertragsklima (121,6 Punkte).