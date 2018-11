Manager der Immobiliengesellschaften aus MDAX und DAX verdienen im Schnitt weit weniger als ihre Kollegen aus anderen Branchen. Auch sind Vorstände und Aufsichtsräte meistens reine Männerclubs: Frauen sind selten präsent. Das sind Ergebnisse einer Studie von Ergo Kommunikation.

Manager der Immobiliengesellschaften aus MDAX und DAX verdienen im Schnitt weit weniger als ihre Kollegen aus anderen Branchen. Auch sind Vorstände und Aufsichtsräte meistens reine Männerclubs: Frauen sind selten präsent. Das sind Ergebnisse einer Studie von Ergo Kommunikation.

Die Kommunikationsberatung hat dazu die Geschäftsberichte der Unternehmen aus den Nebenwerte-Indizes (MDAX, SDAX und TecDAX) der Deutschen Börse ausgewertet. Danach betrug die durchschnittliche Gesamtvergütung des Vorstands im Jahr 2012 bei den sechs Immobilienunternehmen, deren Aktie im SDAX enthalten ist, rund zwei Drittel des Durchschnitts aller 50 SDAX-Unternehmen.

Im MDAX erhielten die Vorstände der drei in der Bewertung berücksichtigten Immo-AGs im Mittel sogar nur rund 40 Prozent des Durchschnitts. Selbst die Wohnungs-Holding Gagfah, die mit 2,5 Millionen Euro die mit Abstand höchste Vorstandsvergütung aller Immobiliengesellschaften ausweist, kommt gerade auf etwas mehr als die Hälfte des Durchschnitts für die MDAX-Werte.

Die Vorstandsmitglieder von Hamborner REIT haben mit zusammen 861.000 Euro die geringste Vergütung aller Immobilienunternehmen und nur etwas mehr als ein Drittel des SDAX-Durchschnitts erhalten.

Auch CEO-Vergütung vergleichsweise gering

Auch die Vergütung der Vorstandschefs (CEO) ist bei den Immobilienunternehmen vergleichsweise gering. So weisen die MDAX-Unternehmen Deutsche Wohnen (927.000 Euro) und GSW Immobilien (1,0 Millionen Euro) eine Vergütung ihrer CEO aus, die weniger als der Hälfte des Mittelwerts von rund 2,3 Millionen Euro entspricht. Gagfah gibt als einziges Immobilienunternehmen die Vorstandsvergütung im Geschäftsbericht nicht individualisiert an.

Bei den SDAX-Werten erhielten die Vorstandschefs der Immo-AGs 2012 im Schnitt rund 830.000 Euro und damit etwa ein Fünftel weniger als das Mittel von 1,0 Millionen Euro. Top-Verdiener bei den Immobilien-AGs im Jahr 2012 ist Olivier Elamine, CEO von Alstria Office REIT, mit einem ausgewiesenen Jahresgehalt von 1,2 Millionen Euro. Am unteren Ende der Liste stehen die beiden Hamborner-REIT-Vorstände Rüdiger Mrotzek und Hans Richard Schmitz mit jeweils rund 430.000 Euro.

Frauen klar unterrepräsentiert

Von einer gleichberechtigten Präsenz von Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat sind alle Nebenwerte-Unternehmen noch meilenweit entfernt. Die Immobiliengesellschaften bleiben hier nochmals unter den ohnehin schon geringen Durchschnittswerten. So findet sich in ihren Vorständen kein einziges weibliches Mitglied (in den Vorständen aller MDAX- und SDAX-Unternehmen sind es insgesamt 13).

In den Aufsichtsräten sind nur sechs der insgesamt 58 Positionen durch Frauen besetzt. Die Frauenquote liegt damit bei den Immobilienunternehmen mit 10,4 Prozent noch unter dem Durchschnitt aller Gesellschaften (etwas mehr als 12 Prozent).

Grundlage der Ergo-Studie sind die Angaben in den Geschäftsberichten der Unternehmen, deren Aktie im MDAX, SDAX oder TecDAX der Deutschen Börse enthalten ist. Das MDAX-Unternehmen Deutsche Euroshop ist in der Studie nicht berücksichtigt, da der Geschäftsbericht zum Datum der Auswertung noch nicht vorlag.

Vorstandsvergütung der Immobilienunternehmen aus dem MDAX

2012 2011 Veränderung Deutsche Wohnen 1.586.000 1.173.000 35,21 % Gagfah 2.500.000 2.400.000 4,17 % GSW Immobilien 2.008.000 1.998.000 0,50 % Schnitt MDAX 4.867.023 4.869.829 – 0,06 %

Alle Mitglieder kumuliert, jeweils fixe und variable Vergütung

Vorstandsvergütung** der Immobilienunternehmen aus dem SDAX

2012 2011 Veränderung Alstria Office REIT 1.775.000 1.460.000 21,58 % DIC Asset 1.373.950 1.313.132 4,63 % Hamborner REIT 861.000 810.000 6,30 % IVG Immobilien 1.754.412 876.273 100,21 % Patrizia Immobilien 1.776.369 1.633.662 8,74 % Prime Office REIT 1.114.536 944.339 18,02 % Schnitt SDAX 2.136.904 2.011.605 6,23 %

Alle Mitglieder kumuliert, jeweils fixe und variable Vergütung