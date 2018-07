Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Berlin wächst

Die Investitionsbank Berlin-Brandenburg (IBB) geht von 25.000 Baugenehmigungen in Berlin aus. Das sind doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. "Hält die starke Zuwanderung an, müssen jedoch erheblich mehr Wohnungen neu gebaut werden", sagt IBB-Chef Jürgen Allerkamp.