Hauspreise in der EU steigen – am deutlichsten in Ungarn

19.01.2017 | Eurostat

Europaweit sind die Hauspreise um rund drei Prozent gestiegen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Hauspreise sind ein Indiz dafür, wie gut es einem Land geht. In der Europäischen Union (EU) ist der Gewinner im dritten Quartal 2016 Ungarn: Hier verteuerten sich laut Eurostat die Häuser gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,6 Prozent, was für eine wirtschaftliche Erholung spricht. Deutschland steht erneut für Stabilität mit plus 6,2 Prozent.

In der Europäischen Union (EU28) stiegen die Hauspreise, gemessen durch den Hauspreisindex (HPI) von Eurostat, dem Statistischen Amt der EU, im dritten Quartal 2016 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 4,3 Prozent und im Euroraum um 3,4 Prozent. Verglichen mit dem zweiten Quartal stiegen die Hauspreise laut Eurostat um 1,3 Prozent (Euroraum) beziehungsweise 1,5 Prozent (EU).

Neben Ungarn wurden die höchsten Anstiege in Lettland mit plus 10,8 Prozent und Bulgarien (plus 8,8 Prozent) verzeichnet. In Zypern (minus 3,3 Prozent) und Italien (minus 0,9 Prozent) wurden Rückgänge registriert. Laut dem neuesten Hauspreis-Index EPX von Europace wurden deutsche Wohnimmobilien über alle Segmente hinweg teurer.

Vergleicht man das dritte mit dem zweiten Quartal 2016, dann verzeichnete laut Eurostat Malta den höchsten Zuwachs mit einem Plus von 5,4 Prozent. Gefolgt von Irland (plus 4,7 Prozent), Estland, Litauen und Ungarn mit jeweils einem Zuwachs von 3,4 Prozent. Rückgänge machte Eurostat in diesem Zeitraum bei Rumänien aus (minus 0,7 Prozent).

Die Europäische Zentralbank (EZB) gab heute bekannt, den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent zu halten. Das wiederum kann sich indirekt auf Immobilienkredite auswirken.