Zwischen Anfang 2010 und Mitte 2014 hat die Hälfte der deutschen Städte und Gemeinden mindestens einmal die Gewerbe- und Grundsteuer erhöht. Das teilt der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young mit. Die Hebesätze der Grundsteuer B für Hauseigentümer stiegen in keinem Bundesland so stark wie in Hessen mit einem Plus von 27 Prozent im untersuchten Vierjahreszeitraum.

"Vor allem in Regionen mit einer großen Zahl finanzschwacher Kommunen wurden in den vergangenen Jahren vermehrt die Steuern erhöht", so Hans-Peter Busson von Ernst & Young. "Viele deutsche Kommunen wirtschaften am absoluten Limit."

Auf breiter Front stiegen die Steuern der Studie zufolge vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen: Dort erhöhten in dem Zeitraum mehr als neun von zehn Kommunen mindestens einmal die Grundsteuer B. Die Gewerbesteuer wurde demnach vor allem von Kommunen in Thüringen (90 Prozent) und Rheinland-Pfalz (80 Prozent) erhöht.

Anders in Bayern: Dort hob nicht einmal jede fünfte Kommune seit Anfang 2010 die Gewerbe- beziehungsweise die Grundsteuer B an.

So stark wie in keinem anderen Bundesland haben die Kommunen in Hessen in den vergangenen Jahren an der Steuerschraube für Hauseigentümer gedreht. Zum Stichtag im vergangenen Juni lag der Wert bei 345 Punkten. Trotz der Erhöhung ist die Grundsteuer für Hauseigentum in Hessen vergleichsweise niedrig: Bundesweit lag der Hebesatz im Schnitt bei 358 Punkten. Fast neun von zehn hessischen Kommunen erhöhten den Hebesatz seit 2010 mindestens einmal. In den übrigen Kommunen blieb er gleich.

Am günstigsten kamen den Angaben zufolge in der ersten Hälfte 2014 die Grundstückseigentümer in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) weg. Die Stadt hatte mit 140 Punkten den niedrigsten Hebesatz in Hessen. Mit 800 Punkten war er in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) am höchsten.