Finanzierungsbedingungen wieder als progressiv

Bild: FAP Stimmung am Finanzierungsmarkt

Die Bedingungen am gewerblichen Finanzierungsmarkt in Deutschland werden von den Kapitalgebern im 3. Quartal 2013 wieder deutlich besser bewertet: Empfanden im Vorquartal knapp 22 Prozent die Rahmenbedingungen als progressiv, so sind es laut FAP-Barometer aktuell rund 28 Prozent.