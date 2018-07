Bild: Sition Property Marketing GmbH/Innofact AG Nur 8,6 Prozent der Befragten halten eine Blase für abwegig

Viele Deutsche sind von den steigenden Preisen bei Wohnimmobilien verunsichert. Das zeigt eine Umfrage der Immobilien-Marketing Agentur Sition. 16,8 Prozent der Befragten glauben, dass der Sektor in den nächsten zwölf Monaten in die Krise stürzt und Wohnungen sowie Häuser massiv an Wert verlieren. 30,7 Prozent halten einen Kollaps des Marktes für wahrscheinlich.