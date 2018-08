Das Startup WiredScore untersucht Bürogebäude in Frankfurt am Main auf ihre so genannte Internet-Konnektivität. Neun Objekte werden derzeit auf die Eignung für die digitalen Geschäftsprozesse ihrer Nutzer hin getestet. "Für Büroimmobilien könnte die Konnektivität bald genauso wichtig sein wie die Lage", sagt Sebastian Kohts, Director Business Development bei WiredScore.

"Je digitaler Geschäftsmodelle werden oder je stärker eine Unternehmens-IT auf Lösungen wie Cloud-Software basiert, desto wichtiger wird die richtige digitale Infrastruktur eines Objekts", so Kohts weiter. Immobilien mit guter Konnektivität könnten demnach bald einen deutlichen Wettbewerbsvorteil haben – gerade in einem Markt wie Frankfurt am Main.

In einer Studie des Marktforschungsunternehmens YouGov, die WiredScore in Auftrag gegeben hat, sagten 89 Prozent der Mietentscheider, dass eine hochverlässliche, schnelle und skalierbare Internetverbindung essentiell für den Unternehmenserfolg sei. Jedes zehnte Unternehmen hat demnach durch Konnektivitätsprobleme bereits Kunden verloren. Schnelles Internet ist vielen Unternehmen wichtiger als der Mietpreis.

Was macht die digitale Qualität eines Gebäudes aus?

Die digitale Qualität eines Gebäudes wird anhand von drei Kriteriengruppen untersucht:

Konnektivität: Wie sind Qualität und Quantität der Internetoptionen?

Infrastruktur: Wie zuverlässig ist die digitale Infrastruktur mit Blick auf mögliche Fehlerquellen?

Potenzial: Wie ist das Potenzial eines Gebäudes für die Verbesserung der Konnektivität?

Diese Frankfurter Büros sind derzeit im WiredScore-Zertifizierungsprozess

Astropark, Lyoner Str. 9, im Auftrag von TLG Immobilien

Fraport Unternehmenszentrale, Gebäude 178, im Auftrag der Fraport AG

Friedrich-Ebert-Anlage 36 im Auftrag von Catella

Gentle, Barckhausstraße 12-16, im Auftrag von LaSalle Investment Management und Testina

Kleiner Gallus, Im Galluspark 15-19, im Auftrag von LaSalle Investment Management und Aviva Investors

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18, im Auftrag von Tishman Speyer Properties

One by CA Immo, Brüsselerstr. 1-3, im Auftrag von CA Immo

Opernplatz 2 im Auftrag von Allianz Real Estate

Solo West, Guiollettstraße 48, im Auftrag von LaSalle Investment Management

WiredScore wurde 2013 auf Initiative der Stadt New York und des damaligen Bürgermeisters Michael Bloomberg gegründet. In Deutschland ist das Startup seit Herbst 2017 tätig. Bis heute sind weltweit mehr als 1.400 Gebäude in 158 Städten von WiredScore ausgezeichnet worden, darunter das Empire State Building (New York), The Shard (London) oder Tour CBX (Paris).

