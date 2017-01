Das Immobilienklima wird von Experten im Dezember negativer bewertet als im November: In der aktuellen Befragung des Deutsche-Hypo-Index sinkt der Wert um 1,5 Prozent auf 140,1 Zählerpunkte. Das war auch in den Jahren 2008, 2010, 2011 und 2015 so. Im Gegensatz zum Vormonat resultiert die Abnahme im Dezember aus dem Rückgang des Investmentklimas um 3,5 Prozent auf 146 Zählerpunkte. Das Ertragsklima zeigt mit einem Plus von 0,8 Prozent eine positive Entwicklung.Weiter