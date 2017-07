Bild: Haufe Online Redaktion

54,3 Prozent der Deutschen bevorzugen eine Mietwohnung. Zwar rückt europaweit der Erwerb von Wohnraum zum Zweck der Vermietung zunehmend in den Fokus, in Deutschland liegen aber die Profite unter dem europäischen Durchschnitt. Das sind Ergebnisse des Deloitte Property Index. Doch aufgrund der hohen Kaufpreise geht der Trend grenzübergreifend zum Mieten.

Unter den teuersten Städten Deutschlands behauptet sich laut Deloitte München als Spitzenreiter. Europaweit bleibt London die unangefochtene Nummer eins, auch wenn die Preise allmählich sinken.

„In den meisten europäischen Ländern gilt das selbst genutzte Wohneigentum als Normalfall", sagt Michael Müller, Partner und Leiter Real Estate & Construction bei Deloitte.

Deutschland sei damit europaweit die große Ausnahme – trotz vielfältiger Finanzierungsmöglichkeiten, niedriger Zinsen und einer insgesamt guten wirtschaftlichen Lage. Zum Vergleich: Beim Zweitplatzierten Dänemark liegt der Wert der Bürger, die eine Mietwohnung bevorzugen, bei 34,4 Prozent.

Mieten wird europaweit attraktiver

Die hohen Kaufpreise könnten Deloitte zufolge für eine allgemeine, grenzübergreifende Tendenz zum Mieten sorgen. Auch Angebote wie Airbnb machen Mieten attraktiv, ebenso wie die hohe, zu vielen Lebensentwürfen passende Flexibilität. Anders als in Deutschland, Dänemark und Österreich (30,2 Prozent) übersteigt die Mietquote in den übrigen 16 von Deloitte untersuchten Ländern derzeit aber noch kaum die 25-Prozent-Marke. In Slowenien und Ungarn liegt der Mietanteil sogar nur bei 2,4 beziehungsweise 3,9 Prozent.

Mietquoten-Ranking nach Ländern

Deutschland 54,3 Prozent Dänemark 34,4 Prozent Österreich 30,2 Prozent Niederlande 26,5 Prozent Frankreich 25,3 Prozent Belgien 24,4 Prozent; Irland 24,4 Prozent Großbritannien 24,1 Prozent Tschechien 23,4 Prozent Israel 22,0 Prozent Polen 15,3 Prozent Portugal 14,2 Prozent Lettland 13,2 Prozent Italien 12,9 Prozent Estland 10,3 Prozent Spanien 7,5 Prozent Litauen 5,2 Prozent Ungarn 3,9 Prozent Slowenien 2,4 Prozent

Renditen: Im dänischen Odense bis zu 8,9 Prozent möglich

Bei dieser Situation sollten laut Deloitte die Perspektiven für Investitionen in Mietwohnungen entsprechend attraktiv sein. Das trifft etwa für polnische und dänische, nicht aber für deutsche Städte zu: Etwa in Odense (Dänemark) können Mietrenditen von 8,9 Prozent realisiert werden, in Budapest sind es 7,9 Prozent, in Györ und Debrecen je 7,8 Prozent (alle Ungarn).

Deutsche Metropolen wie Hamburg, Frankfurt am Main, München oder Berlin finden sich am Ende der Skala, jedoch noch vor Inner London und dem Stadtkern von Paris. Die Spanne der möglichen Mietrenditen in den deutschen Städten liegt laut Deloitte zwischen 3,2 (München) und 4,9 Prozent (Berlin).

Rendite-Ranking nach Städten

Odense (Dänemark) 8,9 Prozent Budapest (Ungarn) 7,9 Prozent Gyor; Debrecen (beide Ungarn) 7,8 Prozent Kopenhagen (Dänemark) 7,7 Prozent Wroclaw (Polen) 7,4 Prozent Lodz (Polen) 7,2 Prozent Aarhus (Dänemark) 6,8 Prozent Krakau (Polen) 6,6 Prozent Rotterdam (Niederlande) 6,4 Prozent Ostrava (Tschechien) 6,1 Prozent Den Haag (Niederlande), Warschau (Polen) 6,0 Prozent Manchester (England) 5,9 Prozent Porto (Portugal) 5,8 Prozent Prag (Tschechien) 5,5 Prozent Barcelona (Spanien); Maribar (Slowenien) 5,4 Prozent Madrid (Spanien) 5,2 Prozent Dublin (Irland) 5,1 Prozent Berlin (Deutschland) 4,9 Prozent Rom (Italien) 4,8 Prozent Amsterdam (Niederlande); Brno (Tschechien) 4,7 Prozent Lissabon (Portugal) 4,6 Prozent Antwerpen (Niederlande); Ile de France (Frankreich), Ljubljana (Slowenien); Galway; Cork (beide Irland); Valencia (Spanien) 4,5 Prozent Hamburg (Deutschland); Ghent (Belgien) 4,3 Prozent Brüssel (Belgien); Turin (Italien) 4,2 Prozent Frankfurt am Main (Deutschland) 4,1 Prozent Mailand (Italien) 4,0 Prozent Marseille (Frankreich) 3,8 Prozent Outer London (England); Lyon (Frankreich) 3,6 Prozent Linz (Österreich) 3,4 Prozent Algarve Region (Portugal) 3,3 Prozent München (Deutschland) 3,2 Prozent Graz (Österreich) 3,1 Prozent Wien (Österreich); Paris City (Frankreich) 2,8 Prozent Inner London (England) 2,0

Immobilienpreise: Berlin legt zu – London lässt nach

Das derzeit teuerste Stadtgebiet Europas ist aktuell Deloitte zufolge Inner London: Hier sind die Immobilienpreise von 2015 auf 2016 zwar um 8,8 Prozent gefallen, liegen aber immer noch bei 16.538 Euro pro Quadratmeter.

In Berlin sind die Preise um knapp zehn Prozent auf 3.510 Euro pro Quadratmeter gestiegen. München liegt mit 6.580 Euro pro Quadratmeter Deloitte zufolge in Deutschland noch deutlich vorn und verzeichnete ein Preiswachstum von rund acht Prozent. Deutschlandweit liegen die Preise mit durchschnittlich 2.957 Euro pro Quadratmeter niedriger als in Frankreich, Dänemark oder Irland. Die Steigerungsrate von durchschnittlich 8,5 Prozent bewegt sich jedoch im oberen Mittelfeld – hinter Polen und Ungarn (je 9,7 Prozent) und weit hinter Slowenien mit einem auffälligen Spitzenwert von 26,5 Prozent. In Großbritannien hingegen ist der Markt rückläufig (minus 9,0 Prozent).

Preisentwicklung der vier größten deutschen Städte im Vergleich 2015/16

Stadt Durchschnittlicher Preis/qm bei Neubauten Entwicklung zum Vorjahr Immobilienpreise im Vergleich zum Landesdurchschnitt Berlin 3.510 € +9,7 % 119 % Hamburg 4.020 € +6,1 % 136 % München 6.580 € +8,2 % 223 % Frankfurt 4.300 € +8,9 % 145 %

Quelle: Deloitte

„Die Studie hat ergeben, dass nur in den Niederlanden der Immobilienerwerb im Verhältnis zum Einkommen noch günstiger ist als in Deutschland", so Müller.

Daher sollten die Politik und die gesamte Branche daran arbeiten, dass dieser Vorsprung dauerhaft beibehalten werde. "Denn nur so lässt sich die Eigentumsquote in Deutschland nachhaltig verbessern“, resümiert Müller. 57 Prozent der Deutschen sprach sich in einer Umfrage von Comdirect dafür aus, dass der Eigentumserwerb attraktiver gestaltet werden müsste.

Neubautätigkeit in Deutschland vergleichsweise hoch

Der Bau neuen Wohnraums hat in Deutschland eine gewisse Priorität – jedenfalls im Vergleich mit anderen Ländern. So entstanden 2016 hierzulande laut Deloitte 3,9 neue Wohnungen pro 1.000 Einwohner – Spitzenreiter ist Frankreich mit 6,8 Wohnungen, Schlusslicht Portugal mit 0,6 Wohnungen. Auch bei den Bauvorhaben liegt Deutschland mit 4,6 Projekten je 1.000 Einwohner im „oberen Mittelfeld“, Österreich führt mit 7,6. Deutschland verfügt mit 41,8 Millionen Wohnungen über den größten Wohnungsbestand Europas, wird aber dennoch bezogen auf die Bevölkerungszahl mit nur 513 Wohnungen pro 1.000 Einwohner von Frankreich, Spanien und Portugal übertroffen.