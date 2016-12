Rechenzentren: Frankfurt hat europaweit die Nase vorn

15.12.2016 | CBRE

Mit den wachsenden Datenmengen, die in Unternehmen entstehen, steigt die Nachfrage nach Rechenzentren

Bild: Corbis

Der Frankfurter Markt für Rechenzentren ist in Europa führend: In keinem anderen Land wird derzeit so viel Leistung nachgefragt wie in der Mainmetropole. Das zeigt eine Analyse von CBRE. Für 2017 geht der Immobilienberater von weiterem Wachstum der Leistung aus. Dies wiederum wird neue Rechenzentren notwendig machen, auch weil die Asset-Klasse für Investoren immer interessanter werde, so Michael Daniel Dada, Senior Consultant bei der CBRE GmbH.

Rechenzentren werden vor allem aufgrund zunehmender Digitalisierung immer stärker nachgefragt. Der Frankfurter Markt hat laut CBRE im bisherigen Jahresverlauf 2016 eine neu nachgefragte Leistung von 30,3 Megawatt (MW) erreicht, davon 11,5 MW alleine im dritten Quartal. Im zweiten Quartal 2016 wurden demnach in Frankfurt am Main 10,8 MW nachgefragt.

In Frankfurt, London, Amsterdam und Paris (Platz zwei nach Frankfurt) zusammen hat die nachgefragte Leistung 2016 schon jetzt mit 79,6 Megawatt einen Rekordwert erreicht, so CBRE. Dabei entfallen allein auf das dritte Quartal 24,7 MW in diesen wichtigsten europäischen Märkten für Rechenzentren. Im Gesamtjahr 2015 wurde in den vier Metropolen zusammen mit 181 MW ein neues Rekordniveau erreicht. In diesem Zeitraum sind die Kapazitäten in Frankfurt seit dem Jahr 2011 um mehr als 50 Prozent gestiegen.

CBRE: Bis Ende 2016 wird in Europa 100-MW-Schwelle überschritten

„Wir gehen davon aus, dass sich die starken Vermietungsaktivitäten von Cloud-Dienstleistungen im vierten Quartal auf allen Märkten fortsetzen werden“, so Dada. Damit würde zum Ende des Jahres die Schwelle von 100 MW nachgefragter Leistung in Europa überschritten. Dies würde einen Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren bedeuten.

„Niemals zuvor hat es ein solch weitverbreitetes Interesse an Rechenzentren gegeben", sagt Dada.

Der große Bedarf an Rechenzentren, der von Cloud-Dienstleistungen in Frankfurt ausgehe, sei ein Zeichen dafür, dass Clouds und das Internet der Dinge ein wesentlicher Bestandteil in unserer Gesellschaft geworden sind.

Rechenzentren-Leistung im Jahresvergleich

Angebot Verfügbarkeit Nachgefragte Leistung (MW, vierteljährlich) Nachgefragte Leistung (MW, seit Jahresbeginn) Amsterdam Q3 2016 116 25 4,8 9,6 Q3 2015 153 27 1,0 9,0 Frankfurt 3.058 199 25 11,5 30,3 2.938 181 38 3,5 14,6 London 2.077 384 70 7,0 28,7 1.811 354 81 4,8 16,1 Paris 1.766 129 13 1,3 11,0 1.677 127 16 0,6 2,0 Europa gesamt 1.094 879 134 24,7 79,6 1.072 816 162 9,9 41,7

Frankfurt: Neue Rechenzentren geplant

Die noch verfügbare Leistung fiel auf 15,3 Prozent innerhalb der Top 4-Märkte – der niedrigste gemessene Wert seit Aufzeichnungsbeginn. Während diese in London (18,3 Prozent) und Amsterdam (15,2 Prozent) anstieg, fiel sie in Frankfurt (12,8 Prozent) und Paris (10,2 Prozent).

„In Frankfurt wurden dem Markt im dritten Quartal rund fünf MW durch neue Rechenzentren hinzugefügt. Für das Gesamtjahr 2016 erwarten wir rund 17,5 MW", sagt Dada. Ein Rechenzentrum in Frankfurt wird von der Zech Group für die Vodafone GmbH in Frankfurt realisiert. Die starke Nachfrage in Frankfurt lässt auch den Umfang neu bereitgestellter Leistung anwachsen.

„Für 2017 gehen wir von einem Wachstum der Leistung von acht bis zehn Prozent aus", so Dada.

Insgesamt wird der kontinentaleuropäische Markt für Rechenzentren in den kommenden Jahren zunehmend an Attraktivität gewinnen, ist sich Dada sich. In Folge des Brexit-Votums würden Standorte innerhalb

der Europäischen Union gegenüber dem bisherigen Marktführer London Vorteile bieten können.

Rechenzentren: Neu nachgefragte Leistung in Europa (Stand Q3 2016)