03.04.2017 | German Property Partners

Berlin hat bei den Durchschnittsmieten nahezu das Niveau von München erreicht: hier wird auch am meisten gebaut werden

Um 60 Prozent legte in Hamburg der Büroflächenumsatz im ersten Quartal 2017 zu, wie eine Studie von German Property Partners zeigt. München (plus 25 Prozent), Stuttgart (plus 22 Prozent) und Düsseldorf (plus 21 Prozent) entwickelten sich ähnlich gut. Der Umsatz in Berlin stieg nur um ein Prozent, hier wird es der Immobilienwirtschaft zufolge bald besonders eng. Frankfurt am Main und Köln verzeichneten Rückgänge um zwei beziehungsweise 20 Prozent.

Der Leerstand ging im ersten Quartal 2017 nach Angaben von GPP in allen Top-7-Städten zurück, zum Teil dramatisch, vor allem in München, Berlin und Köln (jeweils rund 20 Prozent). Frankfurt und Stuttgart kamen auf Rückgänge von zehn Prozent. Insgesamt standen in den sieben Metropolen nur noch 4,6 Millionen Quadratmeter leer, das sind 15 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit lag laut GPP die Angebotsreserve bei 5,1 Prozent bezogen auf einen Gesamtbüroflächenbestand von 90,59 Millionen Quadratmeter.

GPP zufolge weisen Stuttgart (drei Prozent), Berlin (3,2 Prozent) und München (3,5 Prozent) von allen Top-7-Standorten die niedrigsten Leerstandsquoten auf, Düsseldorf (9,7 Prozent) und Frankfurt (10,3 Prozent) die höchsten.

Immobilienwirtschaft schlägt Alarm: Berlins Büros faktisch voll vermietet

"Flächenengpässe können die Wirtschaftsentwicklung der Städte hemmen", warnte ZIA-Experte Andreas Schulten vom Analyseunternehmen Bulwiengesa.

Die Baupolitik dürfe sich nicht nur auf Wohnungen konzentrieren. Alleine in Berlin ist die Zahl der Bürobeschäftigten nach Angaben des Ausschusses von 2011 bis 2016 um 14,2 Prozent gestiegen. Dass im vergangenen Jahr Büros mit einer Gesamtfläche von 209.000 Quadratmetern gebaut worden seien, werde nicht reichen, wenn zugleich Bürogebäude zugunsten von Wohnungen abgerissen oder umgewandelt würden.

Hot Spot Hamburg, Frankfurt fehlen die großen Abschlüsse

Der Hamburger Flächenumsatz von 160.000 Quadratmetern im ersten Quartal war laut GPP das beste Jahresauftaktergebnis der vergangenen zehn Jahre. Auch München legte mit 237.000 Quadratmetern das beste erste Quartal der vergangenen Jahre vor. Einen wesentlichen Anteil hieran hatten drei Mietverträge mit Volumina über 10.000 Quadratmeter.

In Stuttgart verlief das erste Quartal verglichen mit den Vorjahren mit einem Vermietungsumsatz von 24.500 Quadratmetern verhältnismäßig ruhig, während Düsseldorf mit einem Flächenumsatz von 102.800 Quadratmetern auf das beste Ergebnis im ersten Quartal der vergangenen fünf Jahre kommt.

Mit einem minimalen Zuwachs beim Büroflächenumsatz von 172.000 Quadratmeter erwies sich der Jahresauftakt auch in Berlin als der beste seit 2007. In Frankfurt wurde laut GPP anders als in den Vorjahren im ersten Quartal kein Vertrag über 10.000 Quadratmeter abgeschlossen. Dennoch ging der Büroflächenumsatz in der Mainmetropole nur leicht auf 125.300 Quadratmeter zurück. Der Büroflächenumsatz in Köln ging unter den Top 7 am stärksten zurück und lag bei 52.000 Quadratmetern.

Top-7-Standorte | 1. Quartal 2017

HAM BER DUS CGN FFM STU MUC TOP-7 Flächenumsatz in m² 160.000 172.000 102.800 52.000 125.300 74.500 237.000 923.600 Veränderung ggü. Vorjahr in % +60 +1 +21 -20 -2 +22 +25 +16 Spitzenmiete in €/m²/Monat 26,50 28,00 26,50 21,50 38,00 23,00 34,40 - Durchschnittsmiete in €/m²/Monat 15,00 16,20 14,20 13,00 18,00 13,90 16,50 - Büroflächenbestand in Mio. m² 13,55 19,17 7,62 7,80 11,67 7,80 22,99 90,59 Leerstand in m² 671.000 620.000 740.000 350.000 1.203.800 231.000 798.000 4.613.800 Leerstandsrate in % 5,0 3,2 9,7 4,5 10,3 3,0 3,5 5,1 Fertigstellungen 2017 + 2018 in m² 439.000 464.000 220.000 200.000 261.000 290.100 305.000 2.179.100

Quelle: German Property Partners

Durchschnittsmieten steigen in allen Metropolen: am stärksten in Berlin

Die Durchschnittsmiete für Büroflächen stieg an allen Top-7-Standorten, aber mit einem Plus von sieben Prozent am stärksten in Berlin, gefolgt von Düsseldorf mit einem Plus von sechs Prozent. Stuttgart und Köln kamen auf Zuwachsraten von jeweils fünf Prozent, Frankfurt, München und Hamburg auf je drei Prozent.

Frankfurt und München wiesen GPP zufolge die höchsten Durchschnittsmieten auf: 18 Euro pro Quadratmeter und Monat beziehungsweise 16,50 Euro pro Quadratmeter und Monat. Mit 16,20 Euro pro Quadratmeter und Monat hat Berlin im ersten Quartal 2017 jedoch nahezu das Niveau der bayerischen Landeshauptstadt erreicht.

Spitzenmieten entwickeln sich differenzierter: am deutlichsten in München und Berlin

In Frankfurt ging die Spitzenmieten laut GPP in Top-Objekten um ein Prozent zurück auf den im Standortvergleich noch immer höchsten Wert von 38 Euro pro Quadratmeter und Monat. In den sechs anderen Städten kletterte sie zwischen plus ein Prozent (Köln) und plus 14 Prozent in München und Berlin.

Nach Frankfurt überstieg nur München mit 34,40 Euro pro Quadratmeter und Monat die Schwelle von 30 Euro. Das Spitzenmietniveau der anderen fünf Top-7-Standorte bewegte sich zwischen 21,50 Euro pro Quadratmeter und Monat (Köln) und 28 Euro pro Quadratmeter und Monat (Berlin).