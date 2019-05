Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Baulücken schließen und Dächer aufstocken sind Möglichkeiten für mehr Wohnungen in Berlin. Je jünger die Bürger, desto eher favorisieren sie Wohnhochhäuser

41 Prozent der Berliner nannten in einer Umfrage der Berliner Sparkasse den Bau von Hochhäusern als Lösung für mehr Wohnraum in der wachsenden Hauptstadt. Verstärkt gaben das junge Leute im Alter von 18 bis 29 Jahren (53 Prozent) an. Wie geantwortet wurde, ist auch eine Frage des Einkommens.