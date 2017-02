Wohnnebenkosten: Saarbrücken ist teuerste Landeshauptstadt

07.02.2017 | BdSt-Ranking

Die Einwohner von Saarbrücken zahlen deutlich mehr Wohnnebenkosten als andere Landeshauptstädte

Bild: ME ⁄ pixelio.de

Unter den 16 Landeshauptstädten in Deutschland sind die Wohnnebenkosten in Saarbrücken am höchsten (2.196 Euro pro Jahr), in München sind die jährlichen Gesamtnebenkosten mit 1.643 Euro am günstigsten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Bundes der Steuerzahler (BdSt). Wohnkostentreiber Nummer eins ist laut BdSt-Präsident Reiner Holznagel der Staat.

Ermittelt wurden für das BdSt-Ranking die Wohnnebenkosten für einen Musterhaushalt mit drei Personen in innerstädtischer Lage, die durch Wasserentgelte, Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Abfallgebühren, die Straßenreinigungsgebühr sowie Gebühren für Winterdienst, Anwohnerparkausweis, Schornsteinfeger, der Rundfunkbeitrag sowie die Grundsteuer.

Der Bund der Steuerzahler kritisiert vor allem den Staat, der durch Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Gebühren und sonstige Abgaben zu den hohen Wohnnebenkosten beitrage. "Wohnen in Deutschland ist teuer genug", so Holznagel: "Es gibt ausreichend Spielraum für eine spürbare Entlastung der Bürger."

Nach einer Umfrage von ImmobilienScout24 werden Wohnnebenkosten zu einer immer größeren Belastung für die Privathaushalte.

Erhebliche Kontraste zwischen den Städten

Dabei gibt es erhebliche Unterscheide bei den einzelnen Posten: So sind die Schmutzwassergebühren zum Beispiel in Potsdam mit jährlich 678 Euro mehr als drei Mal so hoch wie in Mainz mit jährlich 210 Euro. Auch bei den Niederschlagswassergebühren gibt es starke Unterschiede zwischen der günstigsten und der teuersten Stadt: In Kiel betragen sie 72 Euro im Jahr, in Berlin aber 235 Euro. Beim Trinkwasserpreis inklusive Grundgebühr ist Berlin laut BdSt am günstigsten mit 295,32 Euro, während in Saarbrücken 463,50 Euro bezahlt werden müssen.

Für die Straßenreinigung muss nicht in allen Bundesländern bezahlt werden, frei sind in Potsdam, Hamburg, Bremen und Stuttgart. München ist am günstigsten und kostet 60,90 Euro pro Jahr, in Wiesbaden müssen die Einwohner immerhin 182,16 Euro berappen. Die Abfallgebühren sind in Düsseldorf am höchsten mit 277,92 Euro jährlich und am günstigsten in Magdeburg mit 124,80 Euro.

Grundsteuer in Berlin am teuersten (Durchschnitt 569,58 Euro pro Jahr)

Düsseldorf 440,00 Euro

Mainz 480,00 Euro

Wiesbaden 492,00 Euro

Magdeburg 495,00 Euro

Kiel 500,00 Euro

Stuttgart 520,00 Euro

München 535,00 Euro

Hamburg 540,00 Euro

Potsdam 545,00 Euro

Erfurt 550,00 Euro

Hannover 600,00 Euro

Schwerin 630,00 Euro

Dresden 635,00 Euro

Saarbrücken 646,20 Euro

Bremen 695,00 Euro

Berlin 810,00 Euro

Gesamte Wohnnebenkosten pro Jahr (ohne Schornsteinfeger, Durchschnitt 1.913,61 Euro)