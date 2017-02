Baugesetzbuch-Novelle: Anhörung zu den Urbanen Gebieten

15.02.2017 | Bundestag

Landwirtschaftliche und unbebaute Flächen am Ortsrand sollen schneller in Wohnbauland umgewandelt werden können

„Die Baugesetzbuch-Novelle ist eine wichtige Etappe, um die passenden Voraussetzungen für mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen“, erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko bei der Anhörung der Verbände im Bundestag. Im Mittelpunkt der Gesetzesänderung steht die neue Kategorie „Urbanes Gebiet“, die höheres und dichteres Bauen ermöglichen soll. Sorgen macht sich der Naturschutzbund NABU über "verantwortungslosen Flächenverbrauch".

Die Wohnungswirtschaft unterstützt die Novelle ausdrücklich. Durch flexiblere Regelungen werde eine bessere Vereinbarkeit von Wohnen und Gewerbe ermöglicht, sagte Andreas Ibel, Vorsitzender der BID und BFW-Präsident. Auch reine Wohngebiete seien nun regelmäßig zulässig. Bislang gilt dies nur in Ausnahmefällen. „Ausnahmeregeln schaffen aber keine Investitionssicherheit, die die Immobilienwirtschaft so dringend benötigt“, betonte Ibel:

„Investitionssicherheit gibt es nur, wenn flexibles und bedarfsgerechtes Bauen im Regelfall festgeschrieben wird.“

Ein überwiegender Wohnanteil (80 Prozent der Grundstücke dürfen bebaut werden), für den sich etwa der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen eingesetzt habe, sei mindestens notwendig, um die weiter steigende Nachfrage nach Wohnraum zu bewältigen, so Gedaschko weiter.

Anpassung der TA Lärm

„Für ein gelungenes Nebeneinander von Gewerbe und Wohnen brauchen wir eine Anpassung der TA Lärm. Hier hat die Bundesregierung bereits vorgelegt. Jetzt muss der Bundesrat mitziehen“, so Ibel. Die Immissionsrichtwerte für Lärm steigen auf 63 Dezibel, in Mischgebieten sind 60 Dezibel zulässig.

"Beim Lärmschutz brauchen wir flexiblere Regelungen, um die Urbanen Gebiete zu einem erfolgreichen Instrument der Stadtentwicklung zu machen“, ergänzte Gedaschko. Zum einen seien erhöhte Lärmwerte für bewohnte Gebiete in lebendigen Stadtteilen notwendig, zum anderen müsse der passive Lärmschutz gestärkt werden.

Ackerfläche wird zu Wohnbauland: Ohne Umweltprüfung?

Die Wohnungswirtschaft begrüßt darüber hinaus, dass künftig Bauvorhaben beschleunigt werden können, die über vorhandene Ortsrandlagen hinausgehen. Dies soll für Bebauungspläne mit einer Grundfläche von bis zu 10.000 Quadratmetern befristet bis zum 31.12.2019 gelten.

„So wird die Baulandgewinnung erleichtert und eine Weiche gestellt, damit die Baulandpreise wieder auf ein vernünftiges Maß gebracht werden und Bauen wieder bezahlbar wird“, sagte Ibel.

Dass auch landwirtschaftliche und unbebaute Flächen am Ortsrand schneller und leichter in Wohnbauland umgewandelt werden könnten, lehnt jedoch der NABU in seiner Stellungnahme entschieden ab. Ob und wie sich das Bauvorhaben auf die Tier- und Pflanzenwelt in der näheren Umgebung auswirke, müsse demnach nicht mehr geprüft werden, so der Verband. Der nach der Verbändeanhörung noch kurzfristig neu eingefügte § 13b BauGB sei deshalb aus naturschutzfachlicher und städtebaulicher Sicht nicht vertretbar.

Nutzungsänderungen sämtlicher baulicher Anlagen zu Wohnzwecken sollen durch eine Änderung in § 34 Baugesetzbuch in Zukunft möglich sein. Hier ist zunächst eine ausgiebige Prüfung öffentlicher Belange, beispielsweise von Umwelteinwirkungen, vorgesehen.