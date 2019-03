Jörg Aschmann leitet Finance Business bei ImmoScout

Den Bereich Finance Business bei ImmobilienScout24 leitet ab sofort Jörg Aschmann.

Als Head of Key Account Management Finance Business ist er für vertriebliche Aktivitäten in Richtung Banken und Finanzdienstleister bei ImobilienScout24 verantwortlich. Aschmann kommt von der Immonet GmbH, wo er seit 2012 den Geschäftsbereich Banken führte. Zuvor war er knapp vier Jahre als Key Account Manager in der Portalvermarktung für das Hamburger Immobilienportal tätig.

Neben Jörg Aschmann verstärken auch Aline Nunhardt und Marc Modrzok als Key Account Manager das Vertriebsteam Finance Business von ImmobilienScout24. Aline Nunhardt war zuvor stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereichs Banken bei der Immonet GmbH. Marc Modrzok hat als Key Account Manager ebenfalls im Geschäftsbereich Banken der Immonet GmbH gearbeitet.