Bezugsfertig wird die Lagerhalle Anfang 2014 Bild: Haufe Online Redaktion

Der Hamburger Projektentwickler für Logistikimmobilien Ixocon realisiert in Hammersbach im Raum Frankfurt ein neues Logistikzentrum. Auf 43.500 Quadratmetern entsteht mit den Namen "LimeX 45" eine 20.500 Quadratmeter große Logistikhalle. Bezugsfertig wird das Objekt Anfang 2014.

Das neue Gewerbegebiet "Limes" verfügt über einen direkten Anschluss an die Autobahn A 45 und somit an die West-Süd-Verbindung Deutschlands. Derzeit befindet sich das Bauvorhaben in der Planungsphase.

Neben Logistikflächen sind rund 1.000 Quadratmeter Büro- und Sozialfläche, Pkw-Stellplätze und eine zusätzliche Lkw-Standspur geplant. Zu jedem Hallenabschnitt gehört eine ebenerdige Rampenauffahrt. Pro 1.000 Quadratmeter Hallenfläche steht eine Überladebrücke zur Verfügung.