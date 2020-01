PropTechs waren und sind wichtige Begleiter der Immobilienbranche. Auch 2020 lohnt sich ein Blick auf die Startup-Szene. Welche sind die wichtigsten PropTech-Trends des Jahres? Ein Interview mit Nikolas Samios, Managing Partner von PropTech1 Ventures.

Der Venture Capital-Fonds PropTech 1 Ventures kombiniert Immobilienexpertise und Unternehmererfahrung und fokussiert sich auf die Innovationen in der Immobilienbranche. Jüngst konnte der Fonds mit dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein erstmals einen institutionellen Investor gewinnen. Wir haben mit Nikolas Samios, Managing Partner von PropTech1 Ventures über die Entwicklungen und Trends der PropTech-Szene gesprochen.

PropTech-Trends 2020: Das tut sich im Markt

Herr Samios, Sie haben bereits viel Erfahrung in Sachen Venture Capital (VC) gesammelt. Was meinen Sie, wie wird sich der Markt für PropTechs im kommenden Jahr verändern?

2020 steht aus unserer Sicht unter der Überschrift, dass sich PropTech-Startups, insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit den traditionellen Markteilnehmern, grundlegend werden beweisen müssen. Die erste spielerische Phase ist nun langsam beendet, jetzt geht es um „echte“ Mehrwerte, sprich die Immobilienwirtschaft will nunmehr zählbare Einsparungen im Kerngeschäft oder greifbare neue Umsatzpotenziale durch die Digitalisierung sehen. In gewisser Weise folgt die Erwartungshaltung der Branche an das PropTech-Segment dem typischen Gartner Hype-Zyklus. Erst sind die Erwartungen stark überhöht – man denke an WeWork – aber langfristig werden zwangsweise durch neue Methoden und Technologien Effizienzgewinne erzielt und damit tradierte Player, die sich gegenüber der Digitalisierung verwehren, ins Hintertreffen gelangen oder ganz aus dem Markt fallen.

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Finanzierungschancen für PropTechs?

Die Chancen stehen besser denn je, da sich eine zunehmende Anzahl an aktiven Investoren etabliert hat, die sich mit dem Thema beschäftigen. Man muss dabei natürlich auch zwischen strategischen Investoren, etwa den im Markt aktiven Konzernen und ihrer Innovationstöchter, die auch der Gefahr einer adversen Selektion unterliegen, weil sich Startups über deren interne Agenda nicht im Klaren sein können, und den sehr wenigen, unabhängigen Venture-Capital-Finanzinvestoren wie PropTech1 unterscheiden.

Wonach entscheiden Sie, in welches PropTech Sie investieren?

Wir haben uns seit Aufnahme unserer Investmentaktivität über 400 PropTechs angeschaut, also in unterschiedlicher Tiefe einer Beteiligungsprüfung unterzogen. Alle unsere Investments haben wir Venture-Capital-typisch analysiert: Zunächst einmal überzeugen wir uns von einer ausreichenden Skalierbarkeit und Marktgröße für das jeweilige Geschäftsmodell, analysieren die Wettbewerbsdichte und schauen entsprechend, ob es aus Perspektive der Wachstumsaussichten und damit potenziellen Zielrenditen überhaupt für ein VC-Investment in Frage kommt.

Als Nächstes schauen wir uns die bislang erzielte Traktion, das Produkt, den Vertrieb und natürlich das Gründerteam an. Denn mit dem steht und fällt einfach alles. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen und wir uns mit dem Startup auf eine Unternehmensbewertung und die typischen Konditionen der Beteiligungsverträge einigen können, investieren wir. Gerne auch mit Co-Investoren in mehrwertigen Konsortien. Im Anschluss versuchen wir möglichst nahtlos, von der Prüfung zur hilfreichen Mitwirkung als aktiver Gesellschafter oder Beirat zu wechseln.

Wie sieht es bei den PropTechs im Jahr 2020 aus: In welchen Bereichen sehen Sie das größte Potenzial? Welche Trends gilt es besonders zu beachten?

Eines der Themen, die nicht nur die Gesellschaft, sondern im Besonderen auch die Immobilienwirtschaft stark beschäftigen wird, ist Nachhaltigkeit. Allein der Druck auf die Wirtschaft von außen durch zunehmende Regulierungen wie eine CO 2 -Bepreisung, aber verstärkt auch Auflagen, die sich Unternehmen oder deren Investoren selbst setzen – man denke an die jüngsten Aussagen von Blackrock – sind klare Indikatoren für überdurchschnittliche Chancen in diesem Segment.

Ebenso wird das Thema modulares Bauen, was übrigens auch große Vorteile bei der Nachhaltigkeitsfrage bietet, stärker in den Fokus rücken. Eng damit verwoben ist auch das Thema der Prozessqualität im Baubereich. Bis dato leistet sich diese Branche ja vielerorts noch geradezu archaische Prozesse fernab moderner Methoden, wie man sie beispielsweise aus der IT-Entwicklung der letzten 10 Jahre kennt.

Unter uns: Welches PropTech behalten Sie in diesem Jahr besonders im Auge?

Neben dem laufenden Screening nach neuen Investments beschäftigen wir uns naturgemäß auch intensiv mit unserem wachsenden Bestandsportfolio.

Um zwei Beispiele zu nennen: Archilyse, eine der beeindruckendsten technischen Lösungen für die Messung und Optimierung von Architekturqualität, ist gerade nach erfolgreichem Proof of Concept mit hochrangigen Kunden in der Schweiz im Begriff eine größere Finanzierungsrunde abzuschließen, an der wir sowohl konzeptionell als auch wirtschaftlich wieder mitwirken, und beginnt mit der europäischen Markteinführung.

Wunderflats hat sich seit unserem ersten Investment Mitte 2019 nun zum klaren Marktführer für möbliertes Wohnen auf Zeit in Deutschland entwickelt, wodurch sich nun interessante strategische Optionen bezüglich weiterer Geschäftsfelder und/oder einer Internationalisierung stellen. Auch bei solchen Fragestellungen unterstützen wir mit unserem wachsenden Fundus an Know-how und Datenpunkten die Teams sehr gerne.





