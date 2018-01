Laut Handelsblatt wird Börsenkandidat Instone mit 700 bis 800 Millionen Euro bewertet Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der Wohnimmobilienentwickler Instone will einem Bericht des Handelsblatts zufolge noch vor Ostern an die Börse. Im November des vergangenen Jahres hatte CEO Kruno Crepulja bereits angekündigt, dass ein Börsengang oder eine Privatplatzierung in Erwägung gezogen werden. Instone Real Estate wollte sich bisher zu keinem genauen Zeitplan äußern.

"Wir stehen jedoch weder unter Zeitdruck noch sehen wir uns gezwungen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen“, hatte Crepulja im November 2017 gesagt.

Laut Handelsblatt soll die Emission noch im ersten Quartal erfolgen. Das Unternehmen werde dabei möglicherweise mit 700 bis 800 Millionen Euro bewertet.

Das aktuelle Portfolio von Instone Real Estate besteht nach Angaben des Unternehmens aus rund 50 Projekten mit zirka 8.000 Einheiten, von denen etwa 2.000 bereits verkauft sein sollen. Um das künftige Wachstum im deutschen Markt zu beschleunigen, prüft Instone seit einigen Monaten gemeinsam mit Eigentümer ActivumSG Capital Management strategische Finanzierungsoptionen.

Die Firma war durch eine Fusion der Hochtief-Tochter Formart mit dem Rivalen GRK entstanden. Der Immobilieninvestor ActivumSG hatte Instone im Oktober 2017 komplett übernommen.