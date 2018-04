DC Commercial und DC Values realisieren das Stadtentwicklungsprojekt "Sedelhöfe" in Ulm. Der ehemalige niederländische Investor MAB Development hatte sein Projektentwicklungsgeschäft in Deutschland 2014 eingestellt und die Gesellschafterrechte an der Projektgesellschaft "Sedelhöfe (SPV 11)" an die beiden Hamburger Immobilienentwickler übertragen.Weiter