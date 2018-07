Bild: Cube Visualisierungen Hampton by Hilton am Alexanderplatz

Nach Angaben von Colliers International Hotel wird das weltweit größte Hampton by Hilton am Alexanderplatz in Berlin realisiert. Projektentwickler ist Lambert Wohnbau, betrieben wird das Hotel im Rahmen eines langfristigen Mietvertrages durch die InterStar Hotel GmbH. Mit dem Bau soll im Spätsommer begonnen werden.