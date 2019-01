Immofinanz startet neues Retail-Development in Polen

Warschau: In der polnischen Hauptstadt realisiert Immofinanz derzeit ein Bürogebäude Bild: Jerzy ⁄ pixelio

Nach dem Verkauf des Silesia City Centers in Kattowitz für 412 Millionen Euro an ein Investorenkonsortium unter Führung der Allianz, hat der Immobilienentwickler Immofinanz mit einem neuen Retail-Development am polnischen Markt begonnen.