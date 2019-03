Howoge kauft Berliner Wohnbaufeld "Schokostücke"

Bild: Townscape One Auf dem Teilgrundstück "Krokant" entstehen 157 Mietwohnungen

Der Projektentwickler Townscape One hat das im Mai von der Estavis AG erworbene Grundstück Schokostücke "Krokant" an die Wohnungsbaugesellschaft Howoge verkauft. Das Grundstück in Berlin Alt-Hohenschönhausen ist 7.860 Quadratmeter groß. Hier entstehen 157 Mietwohnungen in fünf Baukörpern.