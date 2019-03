Howoge ernennt neuen Leiter für den Bereich Neubau

Stefan Schautes (44) hat die Leitung des Bereichs "Neubau" für die Berliner Wohnungsbaugesellschaft Howoge übernommen. Er verantwortet neben dem Ausbau der Abteilung auch sämtliche Neubauaktivitäten des Unternehmens.

Schautes hat 18 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft. In verschiedenen Leitungsfunktionen hat er unter anderem Projektentwicklungen in den Segmenten Büro, Einzelhandel und Wohnen umgesetzt.

Vor seinem Wechsel zur Howoge war Schautes in den Bereichen Projektmanagement und -entwicklung sowie Beratung für ein internationales Wirtschaftsprüfungsunternehmen tätig.

Hintergrund der Erweiterung des Geschäftsbereichs ist die Neubauoffensive, die die Howoge Anfang des Jahres startete. Damit folgt das Unternehmen der Maßgabe des Landes Berlin, günstigen Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten zu schaffen. Insgesamt 3.000 neue Wohnungen will die Gesellschaft bis 2018 in der Hauptstadt errichten.