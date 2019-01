Hochtief schließt Verkauf des Flughafengeschäfts ab

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Der Verkauf der Flugzeug-Sparte hat 1,1 Milliarden Euro in die Kassen gespült

Hochtief hat den Verkauf seiner Flughafen-Sparte abgeschlossen. Alle Anteile an der Hochtief Airport GmbH, die Beteiligungen an den Flughäfen Athen, Budapest, Düsseldorf, Hamburg, Sydney und Tirana hielt, sind rückwirkend zum 1. Januar 2013 an den kanadischen Pensionsfonds PSP Investments übertragen worden.