Projekt: Hochtief Solutions startet Bau des Wohnquartiers "StilLeben am Zoo" in Hannover

Der Wohnentwickler Formart von Hochtief Solutions hat in Hannover mit dem Bau des "StilLeben am Zoo" begonnen: An der Lönsstraße entstehen bis zum Frühjahr 2014 mehr als 3.800 Quadratmeter Wohnfläche sowie 53 Stellplätze in einer Tiefgarage. Weiter