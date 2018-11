Bild: Motel One Group Das neue Motel One in Köln eröffnet Ende 2018

Hochtief Projektentwicklung realisiert in der Kölner Innenstadt ein Budget Design Hotel der Marke "Motel One" sowie eine Contipark-Tiefgarage. Das 24.010 Quadratmeter Bruttogrundfläche umfassende Projekt wurde vor dem Baustart an die künftigen Betreiber veräußert. Mit dem Neubau soll im Frühjahr 2016 nach der archäologischen Untersuchung begonnen werden.