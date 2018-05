Der operative Konzerngewinn des Essener Baukonzerns Hochtief stieg in den ersten sechs Monaten 2016 um 25 Prozent auf 160 Millionen Euro, nach 129 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2015. Grund ist die gute Auftragslage, besonders in Nordamerika. In Europa erwirtschaftete Hochtief einen Gewinn von elf Millionen Euro. Für 2016 rechnet der Konzern mit einem operativen Gesamtgewinn von 300 bis 360 Millionen Euro.Weiter