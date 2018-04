Hochtief-Chef Verdes plant auch Veränderungen im Management Bild: Hochtief

Marcelino Fernández Verdes, Chef des Essener Baukonzerns Hochtief, hat seine Umbaupläne bekräftigt: Er wolle "kürzere Wege und einfachere Prozesse", sagte er dem "Handelsblatt" (Dienstag). Außerdem will er mehr Verantwortung aus der Holding auf die operativen Sparten übertragen.

Viele Verwaltungsmitarbeiter sollen "künftig direkt bei den operativen Einheiten" arbeiten, so Verdes. Was mit den verbliebenen Beschäftigten in der Verwaltung geschieht, ließ er offen. Mitarbeiter befürchten einen Personalabbau.

Zudem kündigte Verdes im Gespräch mit der Tageszeitung Veränderungen im Management an. Zurzeit gibt es nur zwei Vorstände im Konzern - Fernández als Vorstandschef und Finanzvorstand Peter Sassenfeld. Künftig seien "womöglich drei weitere Vorstände nötig für die Sparten Amerika, Asien und Europa."

So will er die Sparten enger an den Konzern binden und Probleme wie bei der Beteiligung Leighton in Australien vermeiden.