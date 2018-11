Die International Campus AG hat Patrick Hanisch in den Vorstand berufen. Er ist seit 2013 als Commercial Director im Unternehmen. In der neuen Position verantwortet er als Finanzvorstand die Bereiche Finanzen, Buchhaltung und Controlling.

Zuvor war Hanisch (36) in verschiedenen Positionen bei GI Partners in München sowie Deutsche Asset & Wealth Management und Oliver Wyman in London tätig. Hier war er mit den Themen Private Equity, Investment Management und Asset Management in unterschiedlichen Immobiliensegmenten betraut.

Künftig wird die International Campus AG von einem fünfköpfigen Führungsteam geleitet. Das Unternehmen realisiert und betreibt an elf Standorten in Deutschland aktuell mehr als 3.000 Apartments für Studierende. Daneben realisiert die International Campus AG zurzeit eine Investition in ein Portfolio mit rund 2.000 Studentenapartments in den Niederlanden.