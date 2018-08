Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Der Sieger des Wettbewerbs zum Lichtenreuth-Areal steht fest: Das Büro West 8 Urban Design & Landscape Architecture aus Rotterdam wird das Quartier an der Brunecker Straße in Nürnberg planen. Grundstückseigentümerin ist die Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG. Weiter