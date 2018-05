In Offenbach sind mehr als 2.000 neue Wohnungen geplant oder im Bau. "Da ist ein gewisser Boom am laufen", sagte Manfred Binsfeld, Teamleiter Immobilien Research bei Feri Eurorating in Bad Homburg. Vor allem die im Vergleich zu Frankfurt günstigeren Grundstückspreise locken Entwickler von der Mainmetropole in die Nachbarstadt.Weiter