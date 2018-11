Der Internet-Konzern Google plant ein neues Hauptquartier in Kalifornien. Wenn die nötigen Genehmigungen für das futuristische Objekt erteilt sind, soll der Bau der neuen Gebäude am Hauptsitz in Mountain View bis 2020 abgeschlossen werden. Das berichtet das "Silicon Valley Business Journal".

Der Internet-Konzern Google plant ein neues Hauptquartier in Kalifornien. Wenn die nötigen Genehmigungen für das futuristische Objekt erteilt sind, soll der Bau der neuen Gebäude am Hauptsitz in Mountain View bis 2020 abgeschlossen werden. Das berichtet das "Silicon Valley Business Journal".

Die Computer-Entwürfe von Google erinnern an die Darstellung von Gebäuden aus der Zukunft in Science-Fiction-Filmen. Innerhalb der langgezogenen Glaskuppeln sollen mehrstöckige Büroflächen nach Belieben umgebaut werden können - etwa wenn Teams für neue Produkte gebildet werden. Die Federführung bei dem Projekt haben der dänische Architekt Bjarke Ingels und der Brite Thomas Heatherwick.

Google wurde von den Gründern Larry Page und Sergey Brin einst in einer kalifornischen Garage gestartet. Aktuell sind die Google-Büros auf mehrere Gebäude-Komplexe in Mountain View verteilt, die früher von anderen Technologiefirmen genutzt wurden.

Google ist damit das nächste Schwergewicht der Online-Wirtschaft, das sich ein ambitioniertes neues Hauptquartier geben will. Apple baut bereits an einem riesigen Kreisförmigen Gebäude in Cupertino, das Ende 2016 bezugsfertig sein soll. Für Facebook entwarf der Stararchitekt Frank Gehry ein Haus mit bepflanztem Dach. Der Online-Händler Amazon plant in Seattle eine Zentrale in großen Glassphären.

Im Stadtrat von Mountain View gibt es einige Zweifel. So sagte ein Mitglied dem US-Sender ABC, man müsse die Folgen für den bereits starken Verkehr berücksichtigen und etwas gegen den Wohnraum-Mangel tun. Als Apple sein neues Hauptquartier bauen wollte, war der bereits todkranke Gründer Steve Jobs in einem seiner letzten öffentlichen Auftritte persönlich vor dem Stadtrat von Cupertino aufgetreten, um ihn zu überzeugen.