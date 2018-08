Der Immobilienkonzern Goodman hat ein Grundstück im "Star Park" in Halle erworben und entwickelt darauf eine rund 28.000 Quadratmeter große Logistikimmobilie für eBay Enterprise, ein Unternehmen des E-Commerce-Konzerns eBay. Goodman investiert mehrere Millionen Euro in das Projekt.

Nach Fertigstellung verwaltet der Konzern mehr als 900.000 Quadratmeter an Logistikflächen für namhafte E-Commerce Unternehmen in Deutschland. Die Neuentwicklung in Halle soll voraussichtlich im Mai 2015 an den Kunden übergeben werden. JLL hat den Abschluss vermittelt. Das Maklerhaus war exklusiv für eBay Enterprise tätig.

Die Immobilie von Goodman erfüllt die besonderen Anforderungen der E-Commerce Logistik. Der Konzern hat dazu seine umfangreichen Erfahrungen in der Entwicklung für Kunden aus dem Onlinehandel eingebracht. Die Immobilienlösung in Halle bietet rund 26.500 Quadratmeter Lager- und Logistikfläche und verfügt unter anderem über flexible Halbgeschossflächen. Weitere 1.500 Quadratmeter sind für Büro- und Sozialräume vorgesehen.