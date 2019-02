Die Baugenehmigung für das umstrittene Outlet-Center in Wiedemar (Nordsachsen) steht am kommenden Mittwoch beim Verwaltungsgericht Leipzig auf dem Prüfstand.

Dann werde die Klage der Stadt Leipzig gegen den Landkreis Nordsachsen als Genehmigungsbehörde verhandelt (Az.: 4 K 963/10), teilte das Gericht am Montag mit. Wann das Urteil verkündet wird, stehe noch nicht fest. Auf 10.000 Quadratmetern an der Autobahn 9 will ein holländischer Investor das Outlet-Center errichten. 60 Geschäfte sollen Designer- und Markenware anbieten. Die Stadt Leipzig wehrt sich gegen das Projekt auf der grünen Wiese. Sie sieht darin eine Konkurrenz für ihr Stadtzentrum.