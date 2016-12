Die Helaba-Tochter OFB hat nach einem Streit über die Gestaltung des brachliegenden Areals des ehemaligen Bundesrechnungshofs in Frankfurt am Main den 50-Prozent-Anteil des Joint-Venture-Partners Fay Projects übernommen. Nun will der Projektentwickler die "Kornmarkt Arkaden" in der Stadt alleine bauen.Weiter