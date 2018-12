Baustart für das neue Wohnquartier mit einem 140-Meter-Wohnturm (Visualisierung) soll frühestens Ende 2020 begonnen werden Bild: Haufe Online Redaktion ⁄ Mecanoo Architects

Das Büro Mecanoo Architecten (Niederlande) hat den Architekturwettbewerb zur Bebauung des geplanten Wohnquartiers im Projekt "Grand Central" in Frankfurt am Main gewonnen. Phoenix Real Estate und Groß & Partner entwickeln das Areal in Absprache mit der Stadt. Bis zu 600 Wohnungen sowie Gewerbeflächen und eine Kita sind geplant.