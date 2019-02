Flughafen-Schmiergeldskandal weitet sich aus

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Flughafen Frankfurt: Im Frachtbereich Cargo Süd sollen bei Grundstücksverkäufen Schmiergelder geflossen sein

Die Schmiergeldaffäre um Grundstücksgeschäfte am Frankfurter Flughafen zieht Kreise: Die Justiz hat zwei weitere Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag. Damit sind inzwischen fünf von zehn Verdächtigen inhaftiert.